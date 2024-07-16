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"هيئة النقل" تشارك في مؤتمر الشرق الأوسط UITP للرابطة الدولية بسلطنة عُمان

استعرض أحدث التطورات في مجال النقل الذكي والتكنولوجيا الخضراء
وكيل الهيئة للنقل البري عبدالمجيد الطاسان
وكيل الهيئة للنقل البري عبدالمجيد الطاسان

شاركت الهيئة العامة للنقل في مؤتمر الشرق الأوسط UITP للرابطة الدولية للنقل العام، الذي أُقيم في سلطنة عُمان.

وتضمنت فعاليّات المؤتمر مشاركة وكيل الهيئة للنقل البري المهندس عبدالمجيد الطاسان، في جلسة حوارية تناولت تعزيز بنية النقل العام والتكامل.

كما شارك المشرف العام على قطاع نقل الركاب بالهيئة الدكتور ريان الحازمي في جلسة حوارية تحت عنوان "أنظمة النقل الذكية وتعزيز الاتصال والتنقل".

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أحدث التطورات في مجال النقل الذكي والتكنولوجيا الخضراء، ودورها الأساس في تحقيق الاستدامة في المدن الحديثة.

الهيئة العامة للنقل
سلطنة عمان
مؤتمر الشرق الأوسط UITP للرابطة الدولية للنقل العام
الرابطة الدولية للنقل العام

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