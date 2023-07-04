"إغاثي الملك سلمان" يعايد منسوبيه بمناسبة عيد الأضحى

وقدّم "الربيعة" التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومنسوبي المركز، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، منوهًا إلى منظومة الخدمات المتكاملة التي وفرتها الدولة لتيسير مناسك الحج؛ مما أدّى إلى النجاح المبهر الذي شهده حجّ هذا العام، سائلًا الله تعالى أن يديم على هذا البلد أمنه واستقراره، وأن يتقبّل من الحجاج حجَّهم، وأن يجزل لهم المثوبة والأجر.