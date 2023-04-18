المسجد الحرام.. حلقات قرآنية تُخصّص حلقات تعليم القرآن الكريم لكبار السن وذوي الإعاقة

أوضح ذلك مدير الإدارة العامة للحلقات القرآنية والمقرأة الإلكترونية غازي بن فهد الذبياني، أنه جرى تخصيص حلقات خاصة في التوسعة السعودية الثالثة منذ مطلع شهر رمضان المبارك ١٤٤٤هـ، لفئة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛ وذلك تقديراً لهم والتيسير عليهم.