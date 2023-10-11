"التركستاني": إلزام صاحب المحطة بتعديل السياج ضمن حدود عمله لتوسعة الطريق

أوضحت أمانة العاصمة المقدسة أن البروز الرصيفي الواقع في مخطط 3 عبارة عن جزء من قطاع الطريق، وتوجد محطة بنزين تحت الإنشاء.
وأكدت مدير عام الاتصال المؤسسي بالأمانة "دانيا التركستاني"، ردًّا على تقرير "سبق" مكة.. بروز للرصيف بطريق الفردوس بالشرائع يتسبّب في زحام مروري خانق"؛ أنه تم إلزام صاحب المحطة بتعديل السياج ضمن حدود عمله لإتاحة الطريق، مثمّنة لـ"سبق" اهتمامها بالمصلحة العامة والمساهمة في تحقيق أفضل مستوى من الخدمات.
وكان البروز الرصيفي يجبر المركبات الراغبة على الانعطاف يمينًا في شارع الفردوس والدخول إلى المسار الأيسر، أو الانتظار لحين فتح الإشارة وتحرك المركبات للانعطاف يمينًا دون جدوى من وجوده.