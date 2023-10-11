"التركستاني": إلزام صاحب المحطة بتعديل السياج ضمن حدود عمله لتوسعة الطريق

وأكدت مدير عام الاتصال المؤسسي بالأمانة "دانيا التركستاني"، ردًّا على تقرير "سبق" مكة.. بروز للرصيف بطريق الفردوس بالشرائع يتسبّب في زحام مروري خانق"؛ أنه تم إلزام صاحب المحطة بتعديل السياج ضمن حدود عمله لإتاحة الطريق، مثمّنة لـ"سبق" اهتمامها بالمصلحة العامة والمساهمة في تحقيق أفضل مستوى من الخدمات.