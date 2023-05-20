41 مئوية.. الصمان وحفر الباطن أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الصمان وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 41 مئوية، فيما سجّلت القريات أقل درجة حرارة 14 مئوية.