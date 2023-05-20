41 مئوية.. الصمان وحفر الباطن أعلى درجة حرارة والقريات الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم السبت، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجّلت الصمان وحفر الباطن أعلى درجة حرارة بـ 41 مئوية، فيما سجّلت القريات أقل درجة حرارة 14 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الصمان وحفر الباطن 41 مئوية، والدهناء 40 درجة، وكل من مكة المكرّمة والتنهات والرياض ووادي الدواسر وشرورة والأحساء والخرج 39 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت القريات في أدنى القائمة بـ 14 مئوية، تليها طريف 15 درجة، وأبها 16 مئوية، وتبوك والباحة والطائف 17 درجة.
وسجّلت أبها والباحة وجازان وبيشة والوجه أعلى رطوبة بنسبتَي 90 و85 %.