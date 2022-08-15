الجولات على مصانع الإنارة تُسفر عن ضبط 42 منتجاً مخالفاً

نفّذت جهات حكومية جولات رقابية على مصانع الإنارة في المملكة بهدف التأكد من التزامها بالمواصفات والمقاييس السعودية المعتمدة والمتعلقة بكفاءة الطاقة.
وأثمرت تلك الجولات عن ضبط 42 منتجًا مخالفًا تنتمي لـ 32 مصنعًا، وتصدرت منطقة الرياض الجولات بزيارة 20 مصنعًا، والمنطقة الشرقية 4، ومكة المكرّمة 3، والقصيم 3، وأخيراً مصنعين في منطقة المدينة المنوّرة.
وتمثلت الجهات الحكومية المشاركة في وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.