الجولات على مصانع الإنارة تُسفر عن ضبط 42 منتجاً مخالفاً

وأثمرت تلك الجولات عن ضبط 42 منتجًا مخالفًا تنتمي لـ 32 مصنعًا، وتصدرت منطقة الرياض الجولات بزيارة 20 مصنعًا، والمنطقة الشرقية 4، ومكة المكرّمة 3، والقصيم 3، وأخيراً مصنعين في منطقة المدينة المنوّرة.