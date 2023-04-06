إيمان السعوديين برؤية قيادتهم يضع المملكة في مقدمة الوعي المجتمعي على "مؤشر الذكاء الاصطناعي"

كما حققت المملكة تقدمًا كبيرًا في الاستفادة من قيمة البيانات التي تشكل جزءًا مهمًا من الأصول الوطنية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث تتضمن خطة الإصلاح والتحول الاقتصادي 96 من ضمنها 66 هدفًا تركز على البيانات والذكاء الاصطناعي.