إيمان السعوديين برؤية قيادتهم يضع المملكة في مقدمة الوعي المجتمعي على "مؤشر الذكاء الاصطناعي"

خلق حياة تقنية مستقبلية بتعاملات أسهل، مبدأ وهدف وضعته المملكة وحكومتها نصب أعينها لتحقيقه، مؤمنة بأهمية البيانات والذكاء الاصطناعي في صناعة المستقبل الجديد.
يومًا بعد يوم، يثبت هذا الهدف أنه سهل التحقيق، مستندًا إلى إيمان السعوديين برؤية قيادتهم وأهمية دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز حاضرهم وازدهار مستقبلهم.
ونتيجة لذلك فقد تصدرت المملكة دول العالم في الوعي المجتمعي على مؤشر الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يعد إنجازًا وطنيًا كبيرًا.
وكان من أبرز الخطوات التي اتخذتها المملكة لتعزيز جانب الذكاء الاصطناعي، بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي المعروفة اختصارًا باسم سدايا (SDAIA)، والتي تعمل بدورها على تطوير استراتيجية السعودية للبيانات، وتلعب دورًا في خلق قطاعات اقتصادية متنوعة، كما تتولى مهام تطوير الكوادر السعودية في مجال البيانات.
وكان للهيئة خلال جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، دور كبير في التسهيل على المواطنين والمقيمين عبر إطلاق المبادرات المختلفة، ومن بينها مركز العلميّات لدعم الجهات الأمنية والصحية، "مؤشر كوفيد-19 السعودي، ومبادرة احتواء الأزمة، ومبادرة استمرارية الأعمال.
وسخرت "سدايا" تقنيات الذكاء الاصطناعي لخدمة أهدافها وتطوير منتجاتها في مجالات البحوث والابتكار التي تغطي سائر المجالات الحيوية، وذلك عبر إطلاق مراكز التميز، ومن بينها مركز التميز للذكاء الاصطناعي في الصحة؛ بهدف تطوير حلول الذكاء الاصطناعي لرفع مستوى جودة أنماط الحياة الصحية والإسهام في تشخيص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عنها، وغيرها من مراكز التميز التي شملت العديد من الجهات والهيئات.
كما حققت المملكة تقدمًا كبيرًا في الاستفادة من قيمة البيانات التي تشكل جزءًا مهمًا من الأصول الوطنية منذ إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث تتضمن خطة الإصلاح والتحول الاقتصادي 96 من ضمنها 66 هدفًا تركز على البيانات والذكاء الاصطناعي.
من جهة أخرى، يشدد دومًا سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على أهمية الذكاء الصناعي والاستفادة منه.
ومن أبرز المقولات الشهيرة لسمو ولي العهد في هذا الجانب "نحن نعيش في زمن الابتكارات العلمية والتقنيات غير المسبوقة وآفاق نمو غير محدودة، ويمكن لهذه التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في حال تم استخدامها على النحو الأمثل أن تجنّب العالم الكثير من المضار وتجلب للعالم الكثير من الفوائد الضخمة".