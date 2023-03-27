إقبال على الأسواق والأسعار تتفاوت.. انتعاشة لمبيعات التمور في جازان

وأكّد عددٌ من المتسوّقين حرص الأسر على شراء التمور بأنواعها المختلفة وهو من العناصر الرئيسة التي تتصدّر المائدة الرمضانية نظراً لقيمته الغذائية، ولارتباطه بقيم وعادات وتقاليد اجتماعية توارثتها الأجيال، حيث ارتبطت المائدة الرمضانية بوجود التمر فيها اقتداءً بقول النبي الكريم -صلى الله عليه وسلم-: "إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإنه بركة".