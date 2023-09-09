في قمة العشرين.. ولي العهد ينال القسط الأكبر من اهتمام القادة وعدسات المصورين

ولن ينسى العالم قمة العشرين التي، عُقدت في العاصمة الرياض عام 2020، وتزامنت مع جائحة كورونا، وفيها قادت المملكة الدول الاقتصادية الكبرى في العالم، وألزمتها بتحويل بوصلتها من الاهتمام بنفسها في مواجهة الجائحة، إلى ضرورة الوقوف بجانب الدول الفقيرة، وحتمية مساندتها حتى تتخطى الجائحة وتداعياتها.. آنذاك وقف العالم وقفة احترام وتقدير للمملكة قيادةً وشعبًا، وكان ولي العهد الشخصية المؤثرة في هذا المشهد، من خلال الاقتراحات والدعوات التي أعلن عنها، ودعا إليها، حتى يتجاوز العالم الجائحة وتداعياتها بسلام.