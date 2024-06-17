رغم عدم حبّه للتصوير.. حاجّ فلسطيني: ما شاهدته جعلني أخرج جوالي وأشارك أهلي الفرحة

وصف الحاجُّ الفلسطيني "رائد جبارة" صاحب الـ55 ربيعًا من قلقيلية، مشاعرَه بعد حصوله على فرصة الحج هذا العام ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين.
وقال "جبارة" لـ"سبق": "طيلة عشر سنوات أتقدّم بطلب قبول، ونظرًا لمحدودية الأعداد لم تسمح لي الفرصة؛ إذ الأعداد محدودة لأسر الشهداء والجرحى".
وأضاف: أخي جريح ومصاب بعجز كلي كامل، وتم اختياري ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين بديلًا عنه والحمد لله، وجدنا اهتمامًا عاليًا جدًّا واستقبالًا بكل حفاوة وكرمًا منذ مقابلتنا لأعضاء السفارة السعودية في الأردن حتى وصلنا مطار جدة".
وتابع: "عند وصولي الفندق في مكة والاستقبال الذي شاهدناه والفرحة التي شاهدناها في وجوه من يستقبلونا، لم أشعر إلا وأنا أخرج الجوال وأقوم بالتصوير تلقائيًّا، رغم أنني لا أحب التصوير، وأعيش اللحظات الجميلة مع أسرتي في فلسطين".
واختتم حديثه قائلًا: أرفع أكبر الدعوات وتعابير الشكر والثناء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده محمد، سائلًا الله أن يحفظهم ويبارك فيهم.