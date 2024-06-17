رغم عدم حبّه للتصوير.. حاجّ فلسطيني: ما شاهدته جعلني أخرج جوالي وأشارك أهلي الفرحة

وتابع: "عند وصولي الفندق في مكة والاستقبال الذي شاهدناه والفرحة التي شاهدناها في وجوه من يستقبلونا، لم أشعر إلا وأنا أخرج الجوال وأقوم بالتصوير تلقائيًّا، رغم أنني لا أحب التصوير، وأعيش اللحظات الجميلة مع أسرتي في فلسطين".