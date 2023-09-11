رابطة العالم الإسلامي تؤكد تضامنها الكامل مع الشعب الليبي وتقدم تعازيها لذوي الضحايا

وفي التفاصيل، قال الأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى: "تابعنا أنباء الفيضانات المروعة التي تعرَّضت لها ليبيا، وآلمَنَا ما نجَم عنها من خسائر جسيمة ولا سيما في الأرواح".