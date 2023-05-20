متخصص في "التربية السياحية" لـ"سبق": الرياض نحو قائمة أفضل مدن العالم ملاءمة للعيش

يُذكر أنه صدر قرار بإطلاق اسم "حي الملك سلمان" على حيَّيْ الواحة وصلاح الدين، والإعلان عن مشروع تطويري شامل في إطار التنمية الشاملة، بما فيها التنمية السياحية المستدامة، ورفع جودة العيش في مدينة الرياض، التي من المقرر أن تكون من ضمن أفضل 100 مدينة للعيش على مستوى العالم، إضافة لمدينتَين سعوديتَين أُخريَين.