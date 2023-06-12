تجهيز 28 مركزاً لتقديم الخدمات البلدية في المشاعر المقدّسة

جهّزت أمانة العاصمة المقدّسة (28) مركزاً في المشاعر المقدّسة للإشراف ومتابعة الخدمات ضمن خططها للارتقاء بمستوى الخدمـة البلديـة في موسـم حج 1444هـ، مـن خـلال تسخير جميع الإمكانات البشرية والآليـة المشاركة لخدمـة ضيـوف بيت الله الحرام في المشاعر المقدّسة.
ووزعت مراكز الخدمات في المشاعر المقدّسة، توزيعاً جغرافياً لتغطي نطاقات خدمة الحجاج في كامل المنطقة، حيث يكون منها (22) مركزاً في مشعر مِنى، و(3) مراكز بمزدلفة، و(3) أخرى في عرفات، ليؤدي كل مركز الأعمال البلدية في حدود نطاقه والإشراف على جميع الأعمال التي تقدمها الأمانة عن قرب ومتابعة المباسط والإصحاح البيئي وأعمال النظافة ومراقبة الأسواق وغيرها، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في جميع أماكن وجودهم، حيث تم تشكيل رؤساء لمناطق الخدمات تلك، إضافة إلى مساعديهم، وذلك في إطار الحرص على تهيئة الأوضاع مبكراً لضمان نجاح أعمال الموسم.
وانتهت الأمانة من استكمال تجهيزات مقار مراكز الخدمات ودعمها بالقيادات والأفراد اللازمين لمتابعة الخدمات البلدية كافة، كالنظافة ومراقبة الأسواق بكل منطقة، والتنسيق مع الإدارات المختصة بالأمانة والجهات والإدارات الأخرى لتذليل العقبات التي تواجه تنفيذ الأعمال.
وأكدت أمانة العاصمة المقدّسة أهمية متابعة أعمال هذه المراكز أولاً بأول ورفع تقارير أسبوعية، إضافة إلى رفع تقرير ختامي بعد نهاية الموسم عن جميع ما قام به المركز من الإنجازات والملاحظات والمرئيات التي تسهم في رفع مستوى الأداء خلال الموسم وتلافي ما قد يحدث من سلبيات، حيث تتولى مراكز الخدمات البلدية مهام الإشراف الميداني لمتابعة خدمات النظافة وصحة البيئة والأسواق وإزالة التعديات بكل منطقة.