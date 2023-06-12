تجهيز 28 مركزاً لتقديم الخدمات البلدية في المشاعر المقدّسة

ووزعت مراكز الخدمات في المشاعر المقدّسة، توزيعاً جغرافياً لتغطي نطاقات خدمة الحجاج في كامل المنطقة، حيث يكون منها (22) مركزاً في مشعر مِنى، و(3) مراكز بمزدلفة، و(3) أخرى في عرفات، ليؤدي كل مركز الأعمال البلدية في حدود نطاقه والإشراف على جميع الأعمال التي تقدمها الأمانة عن قرب ومتابعة المباسط والإصحاح البيئي وأعمال النظافة ومراقبة الأسواق وغيرها، وذلك بهدف تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام في جميع أماكن وجودهم، حيث تم تشكيل رؤساء لمناطق الخدمات تلك، إضافة إلى مساعديهم، وذلك في إطار الحرص على تهيئة الأوضاع مبكراً لضمان نجاح أعمال الموسم.