وزير الاقتصاد: قروض سعودية بقيمة 800 مليون دولار للبلدان الأقل نموًّا في إفريقيا وآسيا

وأوضح الإبراهيم أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية قدَّم دعمًا سخيًّا من خلال حزم المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاعات عدة، تدعم أهداف التنمية المستدامة في كثير من البلدان الأقل نموًّا والأشد فقرًا في العالم، ولاسيما خلال الكوارث والأزمات التي عصفت بالكثير من الدول الفقيرة، وأدت لانتكاسات كبرى في التنمية، وتعثُّر في خططها التنفيذية؛ إذ قدم المركز في هذا الصدد مساعدات إنسانية وإغاثية بقيمة إجمالية بلغت 6.2 مليار دولار، شملت العديد من القطاعات لـ90 دولة، معظمها من الدول الأقل نموًّا، نُفِّذ بها 2.314 مشروعًا في قطاعات الأمن الغذائي والتغذية، والصحة، والتعليم، وتوفير المياه والإصحاح البيئي".