أمانة الشرقية تسمّي ١٤ شارعًا حيويًا بأسماء شخصيات وطنية وشهداء

وبلغ عدد أسماء الشوارع التي قامت الأمانة بتسميتها بأسماء شهداء الواجب بالمنطقة الشرقية، خلال العام الحالي 2022م، 14 اسمًا لعدد من الشوارع، حيث أطلقت على (9) شوارع حيوية شملت محافظة الجبيل، ومدينة الظهران، ووسط وشرق الدمام أسماء شخصيات وطنية بارزة، و(5) شوارع حيوية شملت محافظة القطيف، ومحافظة الخبر، وغرب الدمام.