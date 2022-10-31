أمانة الشرقية تسمّي ١٤ شارعًا حيويًا بأسماء شخصيات وطنية وشهداء

تعمل أمانة المنطقة الشرقية، ضمن مشاريعها على تسمية الشوارع الحيوية في حاضرة الدمام، وعدد من محافظات ومدن المنطقة بأسماء شخصيات وطنية بارزة وشهداء الواجب الذين استشهدوا أثناء دفاعهم عن الوطن؛ وذلك إنفاذًا للأمر السامي الكريم القاضي بتسمية بعض الشوارع التي تقع في مواقع حيوية بأسماء شخصيات وطنية بارزة وشهداء الواجب.
وأوضحت الأمانة، أن مشروع تسمية الشوارع بأسماء الشخصيات الوطنية البارزة، هي بصمة تسجل في أرض الوطن، وتكريماً لجهودهم المبذولة في حق هذه الأرض الغالية.
وأضافت: "تسمية الشوارع، الذي تنفذه، يأتي ضمن امتنان الأمانة لمساهماتهم في خدمة الوطن في شتى مجالاته، بالإضافة إلى جنودنا البواسل الذين وقفوا في كل مواقع البطولة والشرف، وعلى امتداد تراب الوطن ليكونوا سداً منيعاً على الأعداء".
وأشارت إلى استمرارها في إطلاق أسماء الشخصيات البارزة وشهداء الدين ثم الوطن على الشوارع الحيوية في المنطقة، مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تكريمهم وتخليد أسمائهم.
وبلغ عدد أسماء الشوارع التي قامت الأمانة بتسميتها بأسماء شهداء الواجب بالمنطقة الشرقية، خلال العام الحالي 2022م، 14 اسمًا لعدد من الشوارع، حيث أطلقت على (9) شوارع حيوية شملت محافظة الجبيل، ومدينة الظهران، ووسط وشرق الدمام أسماء شخصيات وطنية بارزة، و(5) شوارع حيوية شملت محافظة القطيف، ومحافظة الخبر، وغرب الدمام.