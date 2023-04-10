"سعود الطبية" تقدّم أكثر من 388 ألف وصفة علاجية في الربع الأول لعام 2023م

وأشارت المدينة على لسان مديرة إدارة الخدمات الصيدلانية أماني البريكي، إلى أن الربع الأول شهد حصول المدينة على جائزة سلامة المرضى في دورتها الخامسة تحت مسار السلامة الدوائية بعنوان تعزيز ثقافة الإبلاغ عن الأخطاء الدوائية تحت شعار "دواء بلا ضرر"، حيث تمّ اختياره من بين أكثر من 2000 مشروع مقدم من منشآت ومستشفيات أخرى.