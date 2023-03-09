"إغاثي الملك سلمان" يعيد تأهيل 4 مدارس بمدينة المكلا بحضرموت

أعاد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تأهيل أربع مدارس بمدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك ضمن مشروع دعم التعليم في اليمن.
وأشاد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم قطاع التعليم، ومساندة جهود السلطة المحلية التنموية، فضلاً عن دوره الإغاثي والإنساني الذي يستهدف مختلف القطاعات.
وسيتضمن المشروع توفير الزي المدرسي والحقيبة المدرسية لـ 11,586 طفلًا يمنيًا، وإعادة تأهيل وتحسين البيئة التحتية لـ 23 مدرسة في محافظات حضرموت، المهرة، عدن، حجة.
ويهدف المشروع إلى زيادة إمكانية الوصول إلى التعليم الأساسي والثانوي للطلاب اليمنيين، وتحسين ظروف التعلّم، وتعزيز قدرات قطاع التعليم من خلال تقليل نسبة تسرب الطلاب من المدارس وتوفير بيئة دراسية آمنة لهم.
ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً بالمركز للارتقاء بالمنظومة التعليمية وإعادة تأهيل المرافق التعليمية في اليمن.
من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 65 حقيبة إيوائية، و 44 خيمة إيوائية، بالإضافة إلى 220 بطانية في مدينتي أعزاز وعفرين بمحافظة حلب في سوريا، استفاد منها 1.844 فرداً بواقع 329 أسرة من متضرري الزلزال.
ويأتي ذلك ضمن الجسر الإغاثي السعودي الذي يسيّره مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لمساعدة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتجسيدًا للدور الإنساني النبيل الذي تقوم به المملكة العربية السعودية.