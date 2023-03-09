"إغاثي الملك سلمان" يعيد تأهيل 4 مدارس بمدينة المكلا بحضرموت

من جهة أخرى، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 65 حقيبة إيوائية، و 44 خيمة إيوائية، بالإضافة إلى 220 بطانية في مدينتي أعزاز وعفرين بمحافظة حلب في سوريا، استفاد منها 1.844 فرداً بواقع 329 أسرة من متضرري الزلزال.