"شؤون الحرمين" تستقبل ضيوف الرحمن بنفحات الطيب والبخور

وأوضح مدير عام مكتب الرئيس العام بالمسجد الحرام المشرف على إدارة الطيب والبخور محمد بن عقال الندوي، أن وحدة الطيب والبخور كثفت جهودها خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ لتبخير المسجد الحرام، وكذلك المصليات على مدار الساعة.