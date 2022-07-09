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"شؤون الحرمين" تستقبل ضيوف الرحمن بنفحات الطيب والبخور
احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة
احتفاءً بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتطييب وتبخير المسجد بأفخر وأجود أنواع الطيب، أول أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح مدير عام مكتب الرئيس العام بالمسجد الحرام المشرف على إدارة الطيب والبخور محمد بن عقال الندوي، أن وحدة الطيب والبخور كثفت جهودها خلال موسم حج هذا العام ١٤٤٣هـ لتبخير المسجد الحرام، وكذلك المصليات على مدار الساعة.
وتأتي هذه الخدمات الجليلة بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بتبخير المسجد على مدار الساعة في جميع المواقع خدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما.