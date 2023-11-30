عودة الأمطار لبعض مناطق المملكة الأسبوع القادم مع تركزها على الغربية

أما يوم الأحد، فيتعمق مُنخفض جوي في طبقات الجو العالية قادمًا من الغرب، ويتمركز وسط البحر الأحمر بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من الجنوب، بحيث تكون الظروف الجوية مُهيأة لهطول الأمطار على مناطق الباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة بما فيها أجزاء من سواحل المنطقتين وكذلك تبوك، ويُرافق الأمطار حدوث العواصف الرعدية أحيانًا؛ مما قد يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات. كما لا يُستبعد أن تتأثر أجزاء مُتفرقة للغاية ومحدودة إجمالًا من شمال المملكة ببعض الهطولات المطرية بإذن الله.