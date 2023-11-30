عودة الأمطار لبعض مناطق المملكة الأسبوع القادم مع تركزها على الغربية

تُشير أحدث الخرائط الجوية والناتجة عن ما يُسمى بالمُحاكاة الحاسوبية إلى توقعات بأن تتأثر بعض مناطق المملكة العربية السعودية مع مطلع الأسبوع القادم بحالة جوية جديدة تجلب الهطولات المطرية الرعدية، مع تركزها على غرب المملكة وبعض المناطق الشمالية. حيث تبدأ طلائع الحالة المطرية يوم السبت مع تكوّن بعض السحب الركامية على أجزاء مُتفرقة من غرب المملكة، وقد تطال أجزاء محدودة من شمال المملكة.
أما يوم الأحد، فيتعمق مُنخفض جوي في طبقات الجو العالية قادمًا من الغرب، ويتمركز وسط البحر الأحمر بالتزامن مع تدفق للرطوبة المدارية من الجنوب، بحيث تكون الظروف الجوية مُهيأة لهطول الأمطار على مناطق الباحة والمدينة المنورة ومكة المكرمة بما فيها أجزاء من سواحل المنطقتين وكذلك تبوك، ويُرافق الأمطار حدوث العواصف الرعدية أحيانًا؛ مما قد يؤدي إلى جريان الأودية والشعاب وارتفاع منسوب المياه في بعض الطرقات. كما لا يُستبعد أن تتأثر أجزاء مُتفرقة للغاية ومحدودة إجمالًا من شمال المملكة ببعض الهطولات المطرية بإذن الله.
ويبتعد المُنخفض الجوي في طبقات الجو العالية عن المملكة يومي الاثنين والثلاثاء، بحيث تتراجع شدة الحالة الجوية المطرية عن المملكة وبالرغم من ذلك تبقى الفرصة واردة لهطول الأمطار على أجزاء من غرب وشمال المملكة مُنتصف الأسبوع.