"التدريب التقني" يوفر 80 ألف فرصة وظيفية لخريجيه خلال 9 أشهر

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي، أن المؤسسة تعمل على تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات بهدف إيجاد فرص عمل مناسبة تناسب تخصصات خريجي برامج التدريب التقني، ومن أبرزها مبادرة فرصة عمل لكل خريج، كما تعمل المؤسسة على تفعيل أدوار مكاتب التنسيق الوظيفي المنتشرة في مختلف الكليات والمعاهد، التي تقوم بتنفيذ برامج مشتركة مع قطاعات الأعمال؛ للإسهام في توظيف الخريجين.