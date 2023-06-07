طريق مكة.. "وطن" آمن بدوره الإنساني ثم قدّمه للعالم راسماً البسمة على شفاه الجميع

من محطة الفضاء إلى فضاء الأرض الواسع، وطن رسم البسمة على شفاه المكلوم، وأعان المضيوم، وحقق شوقاً كبيراً مخموماً، بزيارة أطهر البقاع على العموم، حتى أصبحت مهوى أفئدة أكثر من ملياري مسلم، ركوعاً وسجوداً كل يوم، قدّم المبادرات تلو المبادرات، مستعيناً بعزم قيادته الذي يعانق عنان السماء، وبسواعد لا تدّخر شيئاً في سبيل رفعته، والقيام بدوره الإنساني، الذي كلفه الله به، واختارته قيادته لقباً لها على سائر الألقاب، وهو خدمة الحرمين الشريفين.