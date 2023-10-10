الدبلوماسية النشطة... وزير الخارجية يلتقي نظيره المجري لتعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان نظيره المجري بيتر سيارتو، على هامش اجتماع الدورة الـ 27 للمجلس الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، والتي عُقِدَت في مسقط.