"ساين" ووزارة الموارد البشرية توقعان مذكرة تعاون للتبرع بنسب من المبيعات

تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز المسؤولية المجتمعية، وتلبية احتياجات التنمية، وقّع الرئيس التنفيذي لشركة العلامة الفريدة (ساين) عمار بن عيد الردادي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة تنمية المجتمع عبدالله العسيري، بحضور وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد، مذكرة تعاون بين الطرفين، يوم الخميس الماضي.