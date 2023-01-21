461 حاولوا عبور الحدود.. ضبط 16196 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل و12 متورّطًا بمساعدتهم

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 19 حتى 25/ 6/ 1444هـ الموافق من 12 حتى 18/ 1/ 2023م؛ عن ضبط "16196" مخالفًا، منهم "9343" مخالفًا لنظام الإقامة، و"4037" مخالفًا لنظام أمن الحدود، و"2816" مخالفًا لنظام العمل.