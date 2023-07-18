طالبٌ بـ"رواد الخليج" يحصد البرونزية في مسابقة مندليف العالمية للكيمياء

تَمَكّن 4 طلاب من مدرسة رواد الخليج العالمية، من التأهل لمسابقة مندليف العالمية للكيمياء المقامة في كازاخستان، ضمن سبعة طلاب على مستوى المملكة.
وتُعَد هذه المسابقة هي الأكبر عالميًّا في مجال الكيمياء وتقام باللغة الروسية، ويتطلب الاشتراك فيها اجتياز ساعات تدريبية وبرامج تأهيل مكثفة ومتخصصة.
يشار إلى أن الطلاب المتأهلين للمسابقة من مدارس رواد الخليج العالمية هم: على صلاح الموسى الطالب بالصف الثالث الثانوي، وميرزا فؤاد الكرم الطالب بالصف الثانوي، وحسن عبدالجليل الخليفة الطالب بالصف الثاني الثانوي، ولينا خالد الشامسي الطالبة بالصف الثالث الثانوي.
وقد تَمَكّن الطلاب المتأهلون من اجتياز ساعات التدريب المقررة بنجاح وتفوق على مستوى العالم.
ونجح الطالب علي صلاح الموسى، في الفوز بالميدالية البرونزية على مستوى العالم بجدارة، وساهم في رفع عدد من الجوائز الخاصة بالمنتخب السعودي إلى 21 جائزة؛ 18 منها برونزية و3 فضية.
جدير بالذكر أن مسابقة مندليف تسمى بهذا الاسم نسبة للعالم الروسي ديمتري مندليف الذي قدّم للعالم النسخة الأولى الصحيحة من الجدول الدوري للعناصر.
وتتضمن المسابقة توجيه الأسئلة باللغة الروسية وترجمتها بالإنجليزية للمتسابقين، كما تتدرج الأسئلة من السهولة إلى الصعوبة، ليتم قياس مهارات وقدرات الطلاب في الكيمياء في مختلف الجوانب والفروع.
وليست هذه المرةَ الأولى التي يتأهل فيها طلاب من مدرسة "رواد الخليج" لهذا النوع من المسابقات؛ حيث تشتهر المدرسة ببرامجها وبيئتها التعليمية الداعمة، التي تساعد في تنمية التفكير الإبداعي وتجعلهم مهتمين بالعلوم وتطبيقها والتعرف عليها أكثر فأكثر.