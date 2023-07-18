طالبٌ بـ"رواد الخليج" يحصد البرونزية في مسابقة مندليف العالمية للكيمياء

وليست هذه المرةَ الأولى التي يتأهل فيها طلاب من مدرسة "رواد الخليج" لهذا النوع من المسابقات؛ حيث تشتهر المدرسة ببرامجها وبيئتها التعليمية الداعمة، التي تساعد في تنمية التفكير الإبداعي وتجعلهم مهتمين بالعلوم وتطبيقها والتعرف عليها أكثر فأكثر.