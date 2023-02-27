"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مع شبه انعدام في الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (الرياض ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشمالية والشرقية وتبوك والقصيم).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة نجران تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا متوسطة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية، وارتفاع في الأمواج. وتشمل الحالة الشعيبة وبحرة وجدة ورابغ والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وخليص، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة الحدود الشمالية بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة، مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة طريف، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة تبوك أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة تبوك وتيماء وحقل والبدع ونيوم وشرما والوجه وضباء، فيما تشهد أملج ارتفاعًا في الأمواج وشبه انعدام في الرؤية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز منطقة القصيم بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والرس والخبراء والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية ورياض الخبراء وبريدة وعنيزة وضرية وعقلة الصقور وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ15.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع شبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة العيص والمهد ووادي الفرع والفقرة والحناكية والمدينة المنورة والعلا وخيبر. وتشهد رياحًا نشطة وارتفاعًا في الأمواج على الرايس وينبع. وتستمر الحالات حتى الساعة الـ18.00 من مساء الثلاثاء.
وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد أمطارًا خفيفة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتشهد رياحًا نشطة على الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الثلاثاء.
ونبَّه المركز المنطقة الشرقية بأمطار متوسطة إلى غزيرة، وأتربة مثارة، وشبه انعدام في الرؤية. وتشمل الحالة الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن، وتستمر حتى الساعة الـ12.00 من ظهر الثلاثاء.