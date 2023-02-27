"الأرصاد" يُنبِّه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح وأتربة مع شبه انعدام في الرؤية

وتشهد منطقة الرياض رياحًا نشطة وسُحبًا رعدية مع تدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدوادمي والقويعية وعفيف، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الثلاثاء، فيما تشهد أمطارًا خفيفة على الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتشهد رياحًا نشطة على الحريق والخرج والدرعية والدلم والعاصمة الرياض والمزاحمية وحوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وثادق وحريملاء ورماح وشقراء وضرماء ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ14.00 من مساء الثلاثاء.