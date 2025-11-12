"الأحيدب": شوارع المدارس الأهلية.. قنابل مرور يومية تهدد سلامة الطلاب

في مقاله "شوارع المدارس الأهلية الضيقة خطرة جدًا" بصحيفة "الرياض" ، يصف الأحيدب المشهد اليومي أمام المدارس الأهلية الواقعة على شوارع بعرض لا يتجاوز 10 إلى 15 متراً قائلاً إن هذه الطرق الضيقة تعجز عن استيعاب الكم الهائل من السيارات الداخلة والخارجة عند أوقات الحضور والانصراف، مما يؤدي إلى فوضى مرورية واختناقات خطرة.