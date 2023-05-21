السديس يعتمد خطة الرئاسة لموسم حج 1444هـ

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، خلال اجتماعه بالمجلس الاستشاري الموحد، خطة الرئاسة لموسم الحج لعام 1444هـ.
وأكد أن المملكة العربية السعودية وقيادتها الرشيدة تعمل على تقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن وزوار المسجد الحرام والمسجد النبوي، وتحرص على تسخير كل القدرات والخدمات وتطويرها لقاصدي الحرمين الشريفين.
وأوضح الشيخ السديس أن الرئاسة تهدف من خلال خطتها إلى تطوير الخدمات من خلال البرامج والمبادرات النوعية، ومواكبة رؤية المملكة نحو التحول الوطني، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.