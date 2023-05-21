السديس يعتمد خطة الرئاسة لموسم حج 1444هـ

وأوضح الشيخ السديس أن الرئاسة تهدف من خلال خطتها إلى تطوير الخدمات من خلال البرامج والمبادرات النوعية، ومواكبة رؤية المملكة نحو التحول الوطني، وتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.