لا غربة في شهر البركة.. مقيمون في جازان: الصيام في المملكة نعمة كبيرة يتمناها كل مسلم

وأسهمت جمعيات الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمنطقة جازان في تنفيذ العديد من مشاريع إفطار الصائم، والمشاريع الدعوية؛ من أهمها مشروع دعوة غير المسلمين الذي من خلاله يتم دعوة الجاليات غير المسلمة إلى الإسلام عبر وسائل متعددة تشرح رسالة الإسلام وسماحته، التي أسهمت في إسلام العديد من الجاليات المقيمة من مختلف الجنسيات، إلى جانب تنفيذ البرامج والدروس الدينية القصيرة للجاليات المسلمة، وتوزيع الحقائب الدعوية عليهم المشتملة على نسخ من القرآن الكريم مترجمة إلى عدة لغات، وكتب ومطويات، إضافة إلى إقامة بعض الفعاليات الموسمية خاصة خلال شهر رمضان المبارك كأداء العمرة، وبعض البرامج الرياضية الترفيهية.