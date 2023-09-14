"الأرصاد": هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول وزخات من البرد على جازان وعسير والباحة

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًّا إلى شمالية بسرعة 15- 35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20- 45كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، تصل إلى 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الأوسط والجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10- 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.