زيارة رسمية... وزير النقل إلى رومانيا لتعزيز أوجه التعاون المشترك

ويتضمن جدول أعمال زيارة وزير النقل لقاء عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وعقد اجتماع مع أبرز رؤساء شركات القطاع الخاص في رومانيا لمناقشة أوجه الشراكة المحتملة في عدة مجالات تشمل البنية التحتية، والطرق، والنقل البري، والسكك الحديدية، وخدمات النقل العام.