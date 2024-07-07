زيارة رسمية... وزير النقل إلى رومانيا لتعزيز أوجه التعاون المشترك

بدأ وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، زيارةً رسميةً إلى رومانيا، حيث كان في استقباله لدى وصوله سفير خادم الحرمين الشريفين الدكتور محمد عبدالغني محمد خياط.
ويتضمن جدول أعمال زيارة وزير النقل لقاء عدد من الوزراء والمسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وعقد اجتماع مع أبرز رؤساء شركات القطاع الخاص في رومانيا لمناقشة أوجه الشراكة المحتملة في عدة مجالات تشمل البنية التحتية، والطرق، والنقل البري، والسكك الحديدية، وخدمات النقل العام.
كما ستشهد الزيارة توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين السعودي والروماني، على أن يختتم جدول أعماله بالقيام بجولة على عدد من مرافق النقل للاطلاع على القدرات التشغيلية واللوجستية، وأخذ نبذة عن مراحل سير الأداء ومدى تطويع التقنيات الحديثة والاستفادة منها في مشاريع النقل والخدمات اللوجستية.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز أُطر التعاون بين المملكة ورومانيا، وتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين، وزيادة الفرص لخلق الشراكات الاستثمارية بما يحقق المنفعة والأثر لكلا البلدين في كافة مجالات النقل والخدمات اللوجستية.