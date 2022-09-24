بالفيديو.. "سبق" ترصد من القاهرة تهنئة المصريين باليوم الوطني السعودي

وقدم مصريون عبر منبر "سبق" أصدق التهاني والتبريكات، المقرونة بالدعاء والثناء للمملكة قيادة وشعبًا، بهذه المناسبة الغالية، والتي وصفوها بأنها عزيزة على قلب المصريين أيضًا.