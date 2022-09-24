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بالفيديو.. "سبق" ترصد من القاهرة تهنئة المصريين باليوم الوطني السعودي
قدموا أصدق التهاني المقرونة بالدعاء والثناء للمملكة قيادةً وشعبًا
رصدت عدسة "سبق" مشاعر الأشقاء في العاصمة المصرية "القاهرة"، تجاه السعودية وقيادتها، تزامنًا مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة الثاني والتسعين.
جاء ذلك عبر لقاءات بالفيديو أجراها الزميل عبدالله العنزي، خلال تواجده في مصر.
وقدم مصريون عبر منبر "سبق" أصدق التهاني والتبريكات، المقرونة بالدعاء والثناء للمملكة قيادة وشعبًا، بهذه المناسبة الغالية، والتي وصفوها بأنها عزيزة على قلب المصريين أيضًا.