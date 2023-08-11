ديوان المظالم يختتم برنامجاً لعدد من كوادره في جامعة كيس ويسترن ريسيرف الأمريكية

واشتمل البرنامج الذي أقيم لمدة 4 أسابيع، وقدمه نخبة من أساتذة القانون في الجامعة، على حقائب تدريبية، تشمل مجموعة من المحاضرات، وحلقات النقاش اليومية، ونقاش لمواضيع قانونية، مثل القانون الإداري وتعريفاته وهياكله وطبيعة القانون الإداري في الولايات المتحدة الأمريكية، وسلطاتها والنقاط المشتركة بين القضاء الإداري السعودي والأمريكي، وآليات القضاء الإداري السعودي وتشريعاته الحديثة، إلى جانب مناقشة مواضيع قانونية دولية ومدنية.