أسبوعان على فقدان "الجبيري".. وأسرته ما زالت تنتظر عودته

مضى أسبوعان على فقدان الشاب خالد الجبيري (30 عامًا)، حيث ما زالت أسرته تنتظر عودته بين الحين والآخر.
الشاب خالد الجبيري الذي خرج من منزل أسرته بمركز غميقة شرق محافظة الليث بتاريخ 8/ 1/ 1445 مرتديًا "شورت قصيرًا وتيشيرت أزرق، ولم يعد منذ ذلك الوقت.
وتواردت بعض الأخبار عن مشاهدته في عدد من المواقع؛ مثل "عيار - السعدية - طفيل"، وجميعها في حدود محافظة الليث، إلا أنه لم يتم العثور عليه حتى هذه اللحظة.
فيما لا تستبعد أسرته أن يكون قد توجه إلى محافظات المنطقة الغربية مثل القنفذة وجدة والطائف، أو ربما توجه إلى مكة المكرمة، حيث لا تزال أسرته تناشد كل من لديه معلومات عن ابنها "خالد"، الاتصال على أيٍّ من الأرقام التالية:
0500075900
0501821557