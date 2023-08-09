أسبوعان على فقدان "الجبيري".. وأسرته ما زالت تنتظر عودته

فيما لا تستبعد أسرته أن يكون قد توجه إلى محافظات المنطقة الغربية مثل القنفذة وجدة والطائف، أو ربما توجه إلى مكة المكرمة، حيث لا تزال أسرته تناشد كل من لديه معلومات عن ابنها "خالد"، الاتصال على أيٍّ من الأرقام التالية:

0500075900

0501821557