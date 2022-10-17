المركز الوطني للأرصاد يعقد اجتماعًا مع "التعليم" لمناقشة تفعيل اتفاقية تعاون

عقد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، اجتماعًا تحضيريًا مع وزارة التعليم في مقره بجدة؛ لمناقشة بدء تفعيل اتفاقية التعاون خلال الموسم الدراسي الحالي 1444هـ، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وُقّعت منتصف سبتمبر الماضي؛ تعزيزًا للتكامل بين الجهتين؛ لرفع مستوى الوعي الأرصادي بين الطلاب، وإنشاء جيل لديه إلمام تام بمعلومات الطقس والمناخ وكيفية التعامل معها.