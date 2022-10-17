المركز الوطني للأرصاد يعقد اجتماعًا مع "التعليم" لمناقشة تفعيل اتفاقية تعاون

عقد المركز الوطني للأرصاد، اليوم الإثنين، اجتماعًا تحضيريًا مع وزارة التعليم في مقره بجدة؛ لمناقشة بدء تفعيل اتفاقية التعاون خلال الموسم الدراسي الحالي 1444هـ، في إطار الشراكة الاستراتيجية التي وُقّعت منتصف سبتمبر الماضي؛ تعزيزًا للتكامل بين الجهتين؛ لرفع مستوى الوعي الأرصادي بين الطلاب، وإنشاء جيل لديه إلمام تام بمعلومات الطقس والمناخ وكيفية التعامل معها.
كما تشمل تنظيم نشاطات ومسابقات وبرامج توعوية مختلفة؛ لتعزيز أهمية الطقس والمناخ، وعمل زيارات ميدانية للجامعات والمدارس المستهدفة، وتسهيل مشاركة الطلاب في المناسبات الأرصادية.
وتهدف الاتفاقية إلى تشجيع الطلاب والطالبات على البحث والابتكار في مجال الطقس والمناخ، وتفعيل النشاطات اللاصفية والزيارات الميدانية لفروع ومرافق المركز الوطني للأرصاد، بما يحقق الفائدة المشتركة والاستفادة من نتائج البحوث والدراسات، ويتطلع المركز إلى تعزيز برامج التوعية والتطوع من خلال بناء علاقة متميزة مع القطاعات.
ويسعى المركز إلى تعزيز برامج التوعية من خلال عمل معارض متنقلة للأرصاد في المدارس، وعمل مسابقة تثقيفية للطلاب في جميع المراحل، تحتوي على 4 فروع، هي "الفيلم التوعوي بالطقس والمناخ"، و"إنشاء نادي توعوي في المدارس" و"أفضل صورة فوتوغرافية" وأخيرًا "تصميم معني بالطقس والمناخ"، فيما سيتم تزويد المدارس بآلية المسابقة، والبرامج التوعوية.