البنك العربي الوطني anb يطلق مبادرة "قادر 3"

وعقب حفل توقيع الاتفاقية، عبر الأستاذ عبيد الرشيد عن سعادته للنتائج والأثر الإيجابي الذي حققته المبادرة خلال العامين الماضيين، ولدورها في التخفيف عن معاناة عشرات المرضى، مؤكداً أن إطلاق النسخة الجديدة من هذه المبادرة يأتي تعبيراً عن وفائنا للوطن وأهله، بالتزامن مع مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا ممثلة باليوم الوطني 94، والتزاماً بمسؤوليتنا المجتمعية التي تعد جزءاً رئيساً من أولويات البنك العربي الوطني.