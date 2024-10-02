البنك العربي الوطني anb يطلق مبادرة "قادر 3"

احتفاء باليوم الوطني 94 للمملكة، أعلن البنك العربي الوطني anb عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرته الوطنية المجتمعية " قادر 3" والتي تهدف إلى إجراء 94 عملية لتغيير مفصل الركبة لمرضى الروماتيزم وخشونة المفاصل من غير المقتدرين ممن هم على قوائم الانتظار، وذلك بالشراكة مع جمعية روماتيزم.
جاء ذلك خلال حفل توقيع اتفاقية المبادرة في مقر الإدارة العامة للبنك العربي الوطني بالرياض بحضور العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك الأستاذ عبيد بن عبدالله الرشيد، والمدير العام التنفيذي لجمعية روماتيزم الأستاذ محمد الطفيلي الزهراني، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين من الجهتين.
وتأتي هذه المبادرة استكمالاً لنجاحها في الموسمين السابقين، حيث يواصل البنك مد يد العون للمرضى المصابين بأمراض الروماتيزم وخشونة الركبة، ومساعدتهم على تجاوز معاناتهم لتمكينهم من التغلب على الصعوبات الحركية واستعادة حياتهم الطبيعية وممارسة حياتهم اليومية دون آلام وعوائق.
وعقب حفل توقيع الاتفاقية، عبر الأستاذ عبيد الرشيد عن سعادته للنتائج والأثر الإيجابي الذي حققته المبادرة خلال العامين الماضيين، ولدورها في التخفيف عن معاناة عشرات المرضى، مؤكداً أن إطلاق النسخة الجديدة من هذه المبادرة يأتي تعبيراً عن وفائنا للوطن وأهله، بالتزامن مع مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا ممثلة باليوم الوطني 94، والتزاماً بمسؤوليتنا المجتمعية التي تعد جزءاً رئيساً من أولويات البنك العربي الوطني.
من جانبها، ستتولى جمعية روماتيزم الإشراف على إجراء العمليات عبر ترشيح المستفيدين من قوائم الانتظار لديها، والتنسيق مع المستشفيات لإجراء العمليات وفقاً للمعايير الفنية والسياسات الطبية المعتمدة، وبما يكفل أعلى مستويات الجودة.
وجدد المدير العام التنفيذي للجمعية الأستاذ محمد الطفيلي الزهراني شكره وتقديره للبنك العربي الوطني anb على دعمه المستمر لهذه المبادرة للسنة الثالثة على التوالي، والتي كان لها انعكاس إيجابي مباشر على حياة مئات المرضى وإحياء الأمل في نفوسهم وتمكينهم من تجاوز صعوباتهم الحركية، موضحاً بأن إجراء العمليات سيتم وفق جدول زمني محدد، ويراعي الأولويات الصحية للمستفيدين.