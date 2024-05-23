قافلة الإعلام السياحي الخليجي في الرياض للمشاركة في معرض الرياض للسفر

تستقبل الرياضُ، مطلع الأسبوع المقبل، قافلةَ الإعلام السياحي الخليجي، والتي من المقرر أن تصل للرياض يوم الأحد من كافة دول الخليج العربي. وتضمّ القافلةُ إعلاميين ومصورين وروادَ التواصل الاجتماعي.
وأوضح رئيس الجمعية السعودية للإعلام السياحي خالد آل دغيم، في تصريح صحفي، أن الجمعية السعودية أعدّت القافلة لتكون ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للسفر، الذي ينطلق في الرياض أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع، على خلفية شراكة جمعية الإعلام السياحي شراكة إعلامية لفعاليات معرض الرياض للسفر في نسخته الرابعة عشرة.
وقال "آل دغيم": إن الجمعية أعدّت برنامج متكامل لزيارة المعالم البارزة في مدينة الرياض والآثار والمتاحف، والمشاركة في معرض الرياض الدولي للسفر، وسوف تزور القافلةُ حيّ طريف التاريخي وحي البجيري، ويلتقي الإعلاميون الخليجيون بمسؤولين وشخصيات في القطاع السياحي.