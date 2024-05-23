قافلة الإعلام السياحي الخليجي في الرياض للمشاركة في معرض الرياض للسفر

وأوضح رئيس الجمعية السعودية للإعلام السياحي خالد آل دغيم، في تصريح صحفي، أن الجمعية السعودية أعدّت القافلة لتكون ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للسفر، الذي ينطلق في الرياض أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء من الأسبوع، على خلفية شراكة جمعية الإعلام السياحي شراكة إعلامية لفعاليات معرض الرياض للسفر في نسخته الرابعة عشرة.