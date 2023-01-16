نائب وزير الخارجية يناقش عددًا من الموضوعات مع سفير تركيا لدى المملكة

وخلال الاستقبال، تم استعراض أوجه التعاون بين المملكة وكوبا في العديد من المجالات، كما تطرق الجانبان إلى أبرز المبادرات الإقليمية والدولية التي تقدمها المملكة فيما يعزز من الأمن المائي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.