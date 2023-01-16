نائب وزير الخارجية يناقش عددًا من الموضوعات مع سفير تركيا لدى المملكة

استقبل نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مقر الوزارة بالرياض اليوم، سفير جمهورية تركيا لدى المملكة السيد فاتح أولوصوي.
وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافةً إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
من ناحية أخرى، استقبل "الخريجي"، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، رئيس المعهد الوطني للموارد المائية في جمهورية كوبا المهندس أنطونيو رودريغيز.
وخلال الاستقبال، تم استعراض أوجه التعاون بين المملكة وكوبا في العديد من المجالات، كما تطرق الجانبان إلى أبرز المبادرات الإقليمية والدولية التي تقدمها المملكة فيما يعزز من الأمن المائي والحفاظ على الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.