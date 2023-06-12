شؤون المسجد الحرام ترفع الجاهزية بتعزيز التكامل والتنسيق بين الوكالات كافة

أكّد مساعد الرئيس العام وكيل شؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ بإنفاذ توجيه الرئيس العام للتنسيق في معالجة التحديات وتعزيز الإيجابيات، والتأكيد على التكامل والتنسيق بين الوكالات كافة، وفق الاختصاص الإشرافي لوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام، أمس الأحد، بحضور الوكلاء المساعدين ومديري العموم ومساعديهم والقيادات الإدارية والميدانية بمكتب فضيلته.
وافتتح الدكتور المحيميد؛ الاجتماع بكلمة بدأ فيها بحمدالله وشكره، ثم الشكر لولاة الأمر "حفظهم الله" على ما توليه القيادة الرشيدة "أيدها الله" من اهتمام ورعاية بالغين وحرص وعناية فائقين بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وأجزل بالشكر والعرفان للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على ما تحظى به وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام من دعمٍ لا محدود وتوجيهات موفقة وسديدة من لدن معاليه مما كان له الأثر الإيجابي في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، مثمّنين له إعلان خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ، التي تعد أكبر خطة تشغيلية للرئاسة مرتكزةً على عدة محاور رئيسة ترتبط بأهداف الرئاسة الإستراتيجية ٢٠٢٤ المنطلقة من رؤية المملكة (٢٠٣٠).
وأوصى الجميع على بناء إستراتيجية عمل لوكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام مع وكالات الرئاسة كافة، موجهاً بإطلاق خطة عمل داخلية للوكالة تكفل -بإذن الله- تحقيق أعلى نسبة نجاح لمهام الإشراف على سير العمل الميداني في المسجد الحرام على أكمل وجه، والمعالجة الفورية لما يطرأ من ملاحظات، ومراعاة أهمية تعزيز جوانب العمل المؤسسي في تطوير كافة مخرجات الخدمات في الوكالة وتجويدها.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على الجميع ببذل مزيدٍ من الجهد في سبيل خدمة المسجد الحرام والارتقاء بالأداء والخدمات المقدمة لقاصديه وتذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تحول دون ذلك، مشدداً على أهمية استشعارهم ما تقوم به قيادة المملكة العربية السعودية من جهود عظيمة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وجعلها دافعاً لبذل مزيدٍ من الجهد في خدمة قاصديهما تحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر "حفظهم الله".