شؤون المسجد الحرام ترفع الجاهزية بتعزيز التكامل والتنسيق بين الوكالات كافة

وافتتح الدكتور المحيميد؛ الاجتماع بكلمة بدأ فيها بحمدالله وشكره، ثم الشكر لولاة الأمر "حفظهم الله" على ما توليه القيادة الرشيدة "أيدها الله" من اهتمام ورعاية بالغين وحرص وعناية فائقين بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وأجزل بالشكر والعرفان للرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على ما تحظى به وكالة الرئاسة لشؤون المسجد الحرام من دعمٍ لا محدود وتوجيهات موفقة وسديدة من لدن معاليه مما كان له الأثر الإيجابي في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في المسجد الحرام، مثمّنين له إعلان خطة رئاسة الحرمين التشغيلية لموسم حج هذا العام ١٤٤٤هـ، التي تعد أكبر خطة تشغيلية للرئاسة مرتكزةً على عدة محاور رئيسة ترتبط بأهداف الرئاسة الإستراتيجية ٢٠٢٤ المنطلقة من رؤية المملكة (٢٠٣٠).