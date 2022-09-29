البنك المركزي يصرّح لـ 4 شركات تقنية مالية تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية

وتأتي هذه الخطوة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز وتنويع الابتكارات المقدمة في القطاع المالي، والنهوض بأنشطة الادخار والمدفوعات والاستثمار في القطاع، إلى جانب الإسهام في تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة والوعي المالي لدى فئات المجتمع كافة، وبما يتوافق مع مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030.