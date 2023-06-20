"سدايا" توقّع 111 شراكة محلية ودولية مع القطاعين العام والخاص

وحول مؤشر تقرير التنافسية المتعلق بدعم شراكات القطاع العام والخاص للتطور التقني أبرمت "سدايا" 111 شراكة محلية ودولية مع القطاعين العام والخاص منها فقط أكثر من 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعت خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية التي عقدت عام 2022م تحت رعاية سمو ولي العهد في حين أن تحقيق متطلبات هذا المؤشر سوف تسهم في تمكين تطوير حالات استخدام الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات، ودعم نقل المعرفة والتعليم في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل على مبادرات البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص.