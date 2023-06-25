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بعد أن كُسرت قدمه بالمدينة.. حاج مغربي يخوض تجربة الموكب الطبي ما بين الحرمين
اختير ضمن حجاج القافلة الطبية الخاصة الذين يتم نقلهم كل عام لمسافة 400 كم
لم يدر بخلد الحاج المغربي محمد حمو (78 عامًا) أن قدمه التي تعرضت للكسر الأحد 18 يونيو في المدينة المنورة ستُمكّنه من خوض تجربة لن ينساها.
وتفصيلاً، تعرّض الحاج المغربي الذي كان يتجول في جنبات المسجد النبوي الشريف لحادث انزلاق؛ نتج منه كسر في عظم الفخذ؛ استلزم إجراء عملية جراحية عاجلة لتثبيته.
وفور إفاقته من العملية بادر الكادر الطبي السعودي بتطمين الحاج "حمو" بأنه اختير ضمن حجاج القافلة الطبية الخاصة، الذين يتم نقلهم كل عام لمسافة 400 كم من مستشفيات المدينة المنورة إلى مستشفيات خاصة في مشعر عرفات؛ لخوض تجربة الحج ضمن موكب طبي، يضم 27 سيارة نقل طبي متخصص مصحوبة بشاحنات أكسجين ودعم فني.