بعد أن كُسرت قدمه بالمدينة.. حاج مغربي يخوض تجربة الموكب الطبي ما بين الحرمين

وفور إفاقته من العملية بادر الكادر الطبي السعودي بتطمين الحاج "حمو" بأنه اختير ضمن حجاج القافلة الطبية الخاصة، الذين يتم نقلهم كل عام لمسافة 400 كم من مستشفيات المدينة المنورة إلى مستشفيات خاصة في مشعر عرفات؛ لخوض تجربة الحج ضمن موكب طبي، يضم 27 سيارة نقل طبي متخصص مصحوبة بشاحنات أكسجين ودعم فني.