البنك المركزي السعودي يعلن الترخيص لأول فرع شركة تأمين أجنبية في المملكة

وتأتي هذه الخطوة إعمالًا لأهداف "قواعد الترخيص والرقابة لفروع شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين في المملكة"، وبما يتوافق مع دور البنك المركزي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.