المحكمة أدانت المتسترين عليه.. النيابة العامة: السجن 15 سنة لمواطن بتهمة حيازة المخدرات

وبإحالة القضية للمحكمة المختصة، وتقديم لائحة دعوى عامة تتضمن طلب تشديد العقوبة على المتهم؛ لكون ما أقدم عليه من حيازة هذه الكميات من المخدرات، وأدوات وزنها، وتعاطيها، يعد حيازة بقصد الترويج، وانتهت المرافعة الجزائية بصدور حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه لمدة (15) سنة، ومنعه من السفر مدة مماثلة، تُحتسب بعد انتهاء مدة سجنه، فيما شمل الحكم متهمين آخرين كانوا موجودين في مسرح الجريمة، وتستروا عليها ولم يبلغوا الجهات المختصة، حيث أدانتهم المحكمة بالتستر على الجريمة، وسجنهم مدداً متفاوتة.