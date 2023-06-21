"إغاثي الملك سلمان" يقدّم دعماً مالياً لمشاريع قطاع التعليم بجمهورية ساوتومي

التقى رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية كارلوس فيلا نوفا، في القصر الجمهوري بالعاصمة ساوتومي، أمس الأول، فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية ساوتومي وبرينسيب، لتسليمها دعمًا ماليًا لتنفيذ مشاريع وبرامج إغاثية في قطاع التعليم، بحضور ممثلٍ من سفارة المملكة في الجابون.