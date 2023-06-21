"إغاثي الملك سلمان" يقدّم دعماً مالياً لمشاريع قطاع التعليم بجمهورية ساوتومي

التقى رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيب الديمقراطية كارلوس فيلا نوفا، في القصر الجمهوري بالعاصمة ساوتومي، أمس الأول، فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية ساوتومي وبرينسيب، لتسليمها دعمًا ماليًا لتنفيذ مشاريع وبرامج إغاثية في قطاع التعليم، بحضور ممثلٍ من سفارة المملكة في الجابون.
وعبّر رئيس جمهورية ساوتومي وبرينسيب، عقب التسليم، عن شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على هذه المساعدات السخية التي ستُسهم في مساندة قطاع التعليم ببلاده وتوفير الاحتياجات الأساسية للمؤسسات التعليمية والكادر التدريسي والطلاب والطالبات.
كما التقى وزير الخارجية ألبيرتو بيريرا بمكتبه في الوزارة فريق المركز، حيث أبدى إعجابه بالأداء المهني المميز لمركز الملك سلمان للإغاثة، وتقديمه العون الإنساني لجميع الدول والشعوب حول العالم دون تمييز.