"ضباب كثيف".. "الأرصاد" يُصدر إنذارات حمراء لعدد من المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عددًا من الإنذارات الحمراء بخصوص حالة "ضباب كثيف" على عدد من مناطق المملكة، مصحوبةً بانعدام في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل، وتبدأ في الساعة السابعة مساء اليوم، وتستمر حتى 10:00 من صباح يوم غدٍ الخميس.
تفصيلًا، ذكر المركز أن الحالة في منطقة جازان تشمل "الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب".
وقال المركز: إن الحالة في منطقة عسير تشمل كلًا من "أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، والنماص وبلقرن وتنومة".
وأضاف أن الحالة تشمل في منطقة الباحة كلًا من "الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن"، بينما تشمل الحالة في مكة المكرمة "الشفا والهدا، وقيا وميسان".