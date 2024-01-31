"ضباب كثيف".. "الأرصاد" يُصدر إنذارات حمراء لعدد من المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عددًا من الإنذارات الحمراء بخصوص حالة "ضباب كثيف" على عدد من مناطق المملكة، مصحوبةً بانعدام في مدى الرؤية الأفقية 1 كم أو أقل، وتبدأ في الساعة السابعة مساء اليوم، وتستمر حتى 10:00 من صباح يوم غدٍ الخميس.