تزامنًا مع تسارع أعمال التطوير.. "نيوم" توقّع اتفاقية تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات ريال

وقال الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر: "تتكامل التسهيلات الائتمانية التي تدعمها مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في المملكة، مع استراتيجيتنا الشاملة للتمويل؛ وذلك من خلال التعامل مع مجموعة متنوعة من المصادر المالية لدعم مشاريع البنية التحتية الرائدة لدينا، وبما يتماشى مع المستهدفات الاقتصادية لرؤية المملكة 2030، ونحن نقدر دعم شركاء نيوم من البنوك لإتاحتهم مجموعة متنوعة من خيارات التمويل التي تدعم إنجاز هذا المشروع، الذي يعدّ أحد أكبر المشاريع في العالم".