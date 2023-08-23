"الحج" لمعتمري باكستان وبنجلاديش: كل الطرق إلى مكة والمدينة ميسرة

وأوضحت الوزارة في إنفوجراف نشرته اليوم تحت عنوان "كل الطرق تؤدي إلى مكة بسهولة ويسر"، أن هناك 5 طرق يمكن لحجاج باكستان وبنجلاديش من خلالها القدوم إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة؛ أولها حجز باقة عمرة عبر منصة "نسك" الإلكترونية، أو توافر تأشيرة الزيارة الشخصية بدعوة من الأصدقاء أو المعارف المواطنين بالمملكة، أو حاملي تأشيرة الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو شنغن، أو التأشيرة الإلكترونية للمقيمين في الخليج، أو تأشيرة الزيارة العائلية من قريبٍ مقيم في السعودية.