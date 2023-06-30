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اليومان الأشد حرًّا وبردًا في الرياض.. ماذا تقول سجلات 29 عامًا؟ "المسند" يوضح

قال: متوسطات درجات الحرارة الكبرى صيفًا 43 مئوية بينما متوسط "الصغرى" 28