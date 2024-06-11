كشافة "تعليم الطائف" تباشر عملها بالمسح الميداني لخدمة ضيوف الرحمن بمشعرَيْ منى وعرفات

وصلت كشافة الإدارة العامة للتعليم بالطائف إلى مكة المكرمة "30 كشافًا، ويرافقهم 2 من القادة الكشفيين"؛ للمشاركة مع زملائهم من كشافة وزارة التعليم في خدمة ضيوف الرحمن في موسم حج 1445هــ، وباشروا عملهم بالمسح الميداني الشامل، وتدوين المعلومات، والتدرب على الخرائط بمشعرَيْ منى وعرفات.
وفي التفاصيل، تهدف هذه العملية إلى جمع معلومات تفصيلية حول شركات خدمات الحجاج، ومراكز الضيافة، ومراكز الخدمة الميدانية، وشركات حجاج الداخل، والجهات الحكومية المنتشرة في المشاعر المقدسة، إضافة إلى التعرف على المعالم البارزة.
ويقوم أفراد الكشافة بوضع خطة تفصيلية للمسح، وتحديد برنامج عمل للوحدات الكشفية في مختلف مناطق منى وعرفات، وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين، إضافة إلى مراجعة وتحديث الخرائط والمعلومات الميدانية. ويقومون أيضًا بمسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين، صباحية ومسائية، وتوثيق المعلومات التي يتم جمعها باستخدام تطبيقات إلكترونية متخصصة، وبعد تقييم البيانات ومطابقتها مع المعلومات الرسمية، يتم إصدار دليل إرشادي وخرائط عامة وشرائح إلكترونية للاستفادة منها في إرشاد الحجاج التائهين خلال موسم الحج.
وحث المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، عبر "سبق" جميع المشاركين على بذل كل الجهد في خدمة ضيوف الرحمن ضمن الجهود التي تقدمها حكومة السعودية للحجاج والمعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام.