كشافة "تعليم الطائف" تباشر عملها بالمسح الميداني لخدمة ضيوف الرحمن بمشعرَيْ منى وعرفات

ويقوم أفراد الكشافة بوضع خطة تفصيلية للمسح، وتحديد برنامج عمل للوحدات الكشفية في مختلف مناطق منى وعرفات، وتجهيز ملفات الوحدات والأخصائيين، إضافة إلى مراجعة وتحديث الخرائط والمعلومات الميدانية. ويقومون أيضًا بمسح مربعات الأراضي في المشاعر على فترتين، صباحية ومسائية، وتوثيق المعلومات التي يتم جمعها باستخدام تطبيقات إلكترونية متخصصة، وبعد تقييم البيانات ومطابقتها مع المعلومات الرسمية، يتم إصدار دليل إرشادي وخرائط عامة وشرائح إلكترونية للاستفادة منها في إرشاد الحجاج التائهين خلال موسم الحج.